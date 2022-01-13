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В Петербурге госпитализация второй день стремится к 400 пациентам в сутки

Число госпитализируемых пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге после окончания новогодних праздников продолжает оставаться на высоком уровне и стремится к четырем сотням случаев в день, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в опубликованной 13 января эпидемиологической справке, за минувшие сутки в ковидные стационары поступили 383 новых пациента. Всего на 8 002 койках лежат 5 612 человек. Из них 602 в реанимации, 339 подключены к ИВЛ. Еще 176 лежат во временном госпитале в «Ленэкспо», а 329 — в пансионате «Заря», 22 243 человека лечатся амбулаторно.

За сутки первично вакцинированы 4 517 человек, закончили цикл 11 040. Полностью привиты 2,76 млн жителей Петербурга. В запасе еще 884 тысячи доз.

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Комментарии (4)

vseidetpoplanu
записывают ковидными всех, просто всех
тов
Госпитализация то стремится, только люди не хотят.

"Насильно под угрозой увольнения госпитализированы пять тысяч сопротивляющихся петербуржцев".
Michael_5e4cd31840823
"Всего на 8 002 койках лежат 5 612 человек." - смысл конечно понятен, но разве можно так писать?))
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