В Петербурге госпитализация второй день стремится к 400 пациентам в сутки

Как говорится в опубликованной 13 января эпидемиологической справке, за минувшие сутки в ковидные стационары поступили 383 новых пациента. Всего на 8 002 койках лежат 5 612 человек. Из них 602 в реанимации, 339 подключены к ИВЛ. Еще 176 лежат во временном госпитале в «Ленэкспо», а 329 — в пансионате «Заря», 22 243 человека лечатся амбулаторно.



За сутки первично вакцинированы 4 517 человек, закончили цикл 11 040 . Полностью привиты 2,76 млн жителей Петербурга. В запасе еще 884 тысячи доз.

