Как говорится в опубликованной 13 января эпидемиологической справке, за минувшие сутки в ковидные стационары поступили 383 новых пациента. Всего на
За сутки первично вакцинированы
В Петербурге госпитализация второй день стремится к 400 пациентам в сутки
Число госпитализируемых пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге после окончания новогодних праздников продолжает оставаться на высоком уровне и стремится к четырем сотням случаев в день, следует из статистики Смольного.
Как говорится в опубликованной 13 января эпидемиологической справке, за минувшие сутки в ковидные стационары поступили 383 новых пациента. Всего на
За сутки первично вакцинированы
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