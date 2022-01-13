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На юге Петербурга от огня спасали «Шкоду», гараж и хозяина

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Гараж с автомобилем обгорели в Московском районе Петербурга 13 января. Владелец движимого и недвижимого получил ожоги, серьёзных травм удалось избежать.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании со Взлётной улицы, 14, поступил на пульт дежурного в половине двенадцатого часа дня. Помощь пожарных потребовалась на территории гаражно-строительного кооператива «Авиатор», на месте работали два расчёта.

Огонь вспыхнул внутри одного из гаражей. Обгорели пол и обстановка на площади в пять квадратных метров, пострадали бампер и крышка багажника «Шкоды».

«В 11:53 пожар ликвидирован. Хозяин гаража получил ожоги», — сообщили в ведомстве и добавили, что помощь ему оказали на месте.

© Фонтанка.Ру

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