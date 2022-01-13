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Не только котофеи и котофеечки. За год в Петербурге спасли тюленя, страуса, питона и другую живность

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За год петербуржцы более 1 200 раз отправляли заявки на спасение животных — в основном котов, но хватало и экзотики. Итоги работы 13 января подводит подразделение поисково-спасательного отряда «Экстремум» «Кошкиспас».

«Основная живность, требующая нашей помощи, — это котофеи и котофеечки везде, где только можно придумать. Далее следуют птицы, запутавшиеся на деревьях, травмированные, примерзшие ко льду или оставшиеся в минимуме открытой воды. И затем собаки, упавшие в колодцы, люки, канавы», — говорится в публикации во «ВКонтакте».

Также спасателям пришлось вызволять барсука, летучих мышей, рысь, бурундука, питона, тюленя, енота, енотовидную собаку, красноухую черепаху, лису, ежей, хорька, кролика, домашних крыс, хомяка и страуса. Новым опытом для «Кошкиспаса» стали шесть заявок на помощь лошадям и одна — корове.

Представители отряда отмечают, что за год проехали 38 тысяч километров, чтобы помочь животным, и потратили на бензин более 180 тысяч рублей, «а с учетом ЗСД — и все 200», которые спасатели брали из личных средств. На связь «испарилось еще 25 тысяч отрядных рублей, пришедшие из членских взносов и донатов от неравнодушных людей».

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Комментарии (1)

VKuser203216
И этим денег дай, котов спасать, чтобы весь город блохами и вонью заполонили.
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