Не только котофеи и котофеечки. За год в Петербурге спасли тюленя, страуса, питона и другую живность

За год петербуржцы более 1 200 раз отправляли заявки на спасение животных — в основном котов, но хватало и экзотики. Итоги работы 13 января подводит подразделение поисково-спасательного отряда «Экстремум» «Кошкиспас».

«Основная живность, требующая нашей помощи, — это котофеи и котофеечки везде, где только можно придумать. Далее следуют птицы, запутавшиеся на деревьях, травмированные, примерзшие ко льду или оставшиеся в минимуме открытой воды. И затем собаки, упавшие в колодцы, люки, канавы», — говорится в публикации во «ВКонтакте».