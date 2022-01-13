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В МВД рассказали, откуда в Россию едут большинство трудовых мигрантов

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Больше 82 % легальных иностранных трудовых мигрантов в России составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Об этом 13 января сообщила в интервью «Интерфакс» начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

«С учетом безвизового режима поездок граждан, основными государствами-донорами иностранной рабочей силы для РФ выступают страны СНГ. Более 82 % иностранных рабочих, осуществляющих на законных основаниях трудовую деятельность в РФ, составляют выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии», — рассказала Казакова.

Подчинённая Владимира Колокольцева уточнила, что иностранцы, прибывающие в Россию на срок, превышающий 30 дней, будут обязаны пройти медицинское освидетельствование, а также обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в территориальных органах МВД России. После этого иностранному гражданину будет выдаваться единый документ, удостоверяющий его личность на территории России, с электронным носителем информации. Документ позволит получать госуслуги в электронном виде, в том числе через мобильное приложение.

Валентина Казакова также рассказала, что готовятся поправки в законы, которые легализуют смену цели пребывания без выезда за пределы РФ, в том числе возможность переоформления визы в соответствии с новой целью пребывания. Одновременно закрепляется возможность совмещения отдельных целей пребывания.

«Также иностранцам предоставляется возможность совершать туристические поездки», — уточнила Казакова.

В МВД рассматривают возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений, в том числе за посягательства на общественный порядок. Для этого, по ее словам, потребуется внести поправки в КоАП.

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Комментарии (6)

263836471
Интересней были бы данные - какую часть от возросшей преступности мигранты составляют?
oldoy
Кому они нужны? Буржуям. Вот пусть их буржуй и принимает строго по визе, в трудовой лагерь без права выхода, по контракту с соблюдением всех условий человеческой жизни, по нормам санитарии, а не как сейчас. И все были бы довольны. По квотам , по разработанным алогоритмам доказательства необходимости в рабочих. Необходимых спецов- по приглашеню фирм так же с обоснованием.
Otkating
Прапорщик показывает солдатам новый танк:
- Перед вами боевая машина, оснащенная по последнему слову техники. На ее борту установлен компьютер...
- Товарищ прапорщик, а у компьютера какая скорость? -спрашивает один солдат .
- Для бестолковых объясняю: компьютер движется со скоростью танка!
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