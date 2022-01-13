В МВД рассказали, откуда в Россию едут большинство трудовых мигрантов

«С учетом безвизового режима поездок граждан, основными государствами-донорами иностранной рабочей силы для РФ выступают страны СНГ. Более 82 % иностранных рабочих, осуществляющих на законных основаниях трудовую деятельность в РФ, составляют выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии», — рассказала Казакова.

Больше 82 % легальных иностранных трудовых мигрантов в России составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Об этом 13 января сообщила в интервью «Интерфакс» начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Подчинённая Владимира Колокольцева уточнила, что иностранцы, прибывающие в Россию на срок, превышающий 30 дней, будут обязаны пройти медицинское освидетельствование, а также обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в территориальных органах МВД России. После этого иностранному гражданину будет выдаваться единый документ, удостоверяющий его личность на территории России, с электронным носителем информации. Документ позволит получать госуслуги в электронном виде, в том числе через мобильное приложение.

Валентина Казакова также рассказала, что готовятся поправки в законы, которые легализуют смену цели пребывания без выезда за пределы РФ, в том числе возможность переоформления визы в соответствии с новой целью пребывания. Одновременно закрепляется возможность совмещения отдельных целей пребывания.

«Также иностранцам предоставляется возможность совершать туристические поездки», — уточнила Казакова.

В МВД рассматривают возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений, в том числе за посягательства на общественный порядок. Для этого, по ее словам, потребуется внести поправки в КоАП.