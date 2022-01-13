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В Раухфуса после попытки суицида спасают юного любителя аниме и «Гарри Поттера»

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Врачи больницы имени Раухфуса делают всё возможное, чтобы спасти жизнь 17-летнего подростка из Приморского района Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 13 января, скорую вызвали накануне ночью к одному из домов на проспекте Авиаконструкторов.

Травмированного юношу увидела соседка, именно она сообщила в полицию о случившемся и вызвала медиков. Врачи зафиксировали у школьника множественные переломы и ушибы, его состояние оценивается как тяжелое.

По данным «Фонтанки», одиннадцатиклассник рос с мамой и бабушкой, на профилактическом учете их семья не состоит. Судя по странице в соцсетях, подросток дружил с одноклассниками и ничем особо не выделялся. Из интересов он отметил аниме «Наруто», фильмы о Гарри Поттере и музыку рэпера Lil Peep, умершего в 2017 году от передозировки наркотиков.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hedgehog_
кстати! а почему гришу чайникова еще не запретили? они же там волшебными палочками машут! куда геиборцы смотрят только?
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