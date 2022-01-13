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После убийства педофилом ребенка в Костроме дело возбуждено в отношении полицейских

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Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после смерти пятилетней девочки от рук педофила. Следствие считает, что за преступником не проследил инспектор.

О возбуждении дела 13 января в интервью РИА Новости рассказал Александр Бастрыкин. Сотрудники полиции стали подозреваемыми, потому что халатно отнеслись к своей работе. Один из обвиняемых в убийстве незадолго до смерти ребенка освободился из колонии, где сидел по статье о насилии и порнографии. За ним был установлен надзор. Второй обвиняемый также имеет судимости.

Девочка пропала в Костроме 4 января. Тело ребенка нашли в комнате одного из городских общежитий.

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Комментарии (10)

kagemusha
А чем ФСИН занималось все годы его отсидки?
266458272
гребаный путинизм при котором ворье здравствует.преступников не наказывают а в городах неизвестно кто.непонятно где живет и ни кто не знает зачем он приехал в россию и что тут делает. пока это неизвестно кто и зачем приехал в россию не начнет жечь дворцы чиновников алигаторов и насиловать их высеров.
Kilrathi
Молодцы: виноваты не те, кто дали педофилу возможность выйти с отдыха и продолжать, а те, у кого он должен был отмечаться по расписанию на свободе.
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