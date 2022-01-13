После убийства педофилом ребенка в Костроме дело возбуждено в отношении полицейских

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после смерти пятилетней девочки от рук педофила. Следствие считает, что за преступником не проследил инспектор.
О возбуждении дела 13 января в интервью РИА Новости рассказал Александр Бастрыкин. Сотрудники полиции стали подозреваемыми, потому что халатно отнеслись к своей работе. Один из обвиняемых в убийстве незадолго до смерти ребенка освободился из колонии, где сидел по статье о насилии и порнографии. За ним был установлен надзор. Второй обвиняемый также имеет судимости.
Девочка пропала в Костроме 4 января. Тело ребенка нашли в комнате одного из городских общежитий.