ВОЗ сообщила о суточном максимуме ковид-заражений — почти 3,4 млн случаев

За минувший день в мире зарегистрировали почти 3,4 миллиона заразившихся COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные вечером 12 января на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое суточное значение является наиболее высоким за все время пандемии.



По состоянию на 20:04 мск было зафиксировано 312 173 462 подтвержденных случая инфицирования и 5 501 000 смертей с начала пандемии. За 24 прошедших часа количество заболевших увеличилось на 3 395 785, летальных исходов — на 7735.