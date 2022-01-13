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ВОЗ сообщила о суточном максимуме ковид-заражений — почти 3,4 млн случаев

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За минувший день в мире зарегистрировали почти 3,4 миллиона заразившихся COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные вечером 12 января на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое суточное значение является наиболее высоким за все время пандемии.

По состоянию на 20:04 мск было зафиксировано 312 173 462 подтвержденных случая инфицирования и 5 501 000 смертей с начала пандемии. За 24 прошедших часа количество заболевших увеличилось на 3 395 785, летальных исходов — на 7735.

Прошлый антирекорд установили 6 января. Тогда за сутки в ВОЗ поступили сведения о 2 618 130 заразившихся. Статистика организации учитывает лишь те сведения, которые официально предоставляют государства.

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Комментарии (2)

Kateika
А о суточном максимуме проведённых тестов ВОЗ случайно не сообщила?
xepnuminu
кароче всем под лавку и дрожать!
привитых тоже касается.

хе-хе.
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