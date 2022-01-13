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В Финляндии могут вновь объявить режим ЧП из-за коронавируса

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В Финляндии правительство совместно с президентом страны могут объявить в стране о введении режима ЧП из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. После этого с позволения кабмина в действие вступит чрезвычайный закон для поддержания функционирования системы здравоохранения.

Как передает газета Helsingin Sanomat, решений по этим вопросам пока не было принято. Предполагается, что министерская группа по борьбе с COVID-19 рассмотрит их в конце текущей недели или уже на следующей.

Во время пандемии страна вводила режим ЧП весной 2020-го и в 2021-м.

Из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса власти Финляндии ужесточили ряд ограничений, которые ранее были ослаблены. В декабре страна вновь ввела контроль на внутренних границах и ограничила работу мест проведения досуга и точек общепита.

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Комментарии (2)

260569221
Могут объявить, а могут и не объявить….
Короче…. Откройте наконец-то границы уже…. А??
xepnuminu
ну и зачем кололись идиоты.
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