В Финляндии могут вновь объявить режим ЧП из-за коронавируса

В Финляндии правительство совместно с президентом страны могут объявить в стране о введении режима ЧП из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. После этого с позволения кабмина в действие вступит чрезвычайный закон для поддержания функционирования системы здравоохранения.



Как передает газета Helsingin Sanomat, решений по этим вопросам пока не было принято. Предполагается, что министерская группа по борьбе с COVID-19 рассмотрит их в конце текущей недели или уже на следующей.

Во время пандемии страна вводила режим ЧП весной 2020-го и в 2021-м.