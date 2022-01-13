Вучич заявил, что Сербия не намерена вступать в НАТО

Позиция Сербии заключается в отказе от вступления в Североатлантический альянс и создании собственной сильной армии для самозащиты. Об этом заявил 12 января в интервью национальному телевидению президент республики Александар Вучич после состоявшегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО.



Отвечая на вопрос журналиста, зачем Сербия вооружается, если можно получить членство альянса, он сказал: «Мы не вступим в НАТО».



«Им позволено вооружаться, потому что они в НАТО, а нам — свободной, нейтральной стране — нельзя обороняться? Что вам не нравится? Мы покупаем только оборонительные вооружения, а не наступательные», — подчеркнул Вучич, отметив, что Белград больше не допустит военных операций против сербского населения.

