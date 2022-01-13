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Вучич заявил, что Сербия не намерена вступать в НАТО

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Позиция Сербии заключается в отказе от вступления в Североатлантический альянс и создании собственной сильной армии для самозащиты. Об этом заявил 12 января в интервью национальному телевидению президент республики Александар Вучич после состоявшегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО.

Отвечая на вопрос журналиста, зачем Сербия вооружается, если можно получить членство альянса, он сказал: «Мы не вступим в НАТО».

«Им позволено вооружаться, потому что они в НАТО, а нам — свободной, нейтральной стране — нельзя обороняться? Что вам не нравится? Мы покупаем только оборонительные вооружения, а не наступательные», — подчеркнул Вучич, отметив, что Белград больше не допустит военных операций против сербского населения.

Российская техника предоставляется Сербии в рамках военной помощи. Ранее Москва передала Белграду 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС, противотанковые ракетные комплексы «Корнет», ожидается покупка улучшенного российского комплекса ПВО «Панцирь-С1М». С 2018 года по февраль 2020 года РФ в качестве военно-технической помощи поставила в Сербию четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также комплексы «Панцирь-С1».

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Комментарии (4)

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Сначало убили десятки детей, потом предлагают к ним сесть за стол, в нато все нормльно с головой, похоже что нет.....
Dazdraperma
А вот ежели в качестве безвозмездной помощи братскому сербскому народу разместить в дружественной Сербии пару десятков пусковых установок, вместе с крылатыми ракетами средней дальности? Да подкрепить это парочкой полков С-400?
Свободу Лёхе!
Даже боюсь подумать, что скажет "госпожа" Захарова.., Вучич.. сдвинул ноги?! )
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