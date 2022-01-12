В Венгрии зафиксировали цены на шесть продуктов питания. Среди них — куриные грудки и сахар-песок

В Венгрии зафиксировали цены на шесть продуктов питания — сахар-песок, пшеничную муку, подсолнечное растительное масло, свиные окорока, куриные грудки и коровье молоко 2,8% жирности. Стоимость этих продовольственных товаров с февраля вернется на уровень 15 октября прошлого года.



Как заявил в своем аккаунте Facebook 12 января премьер-министр Виктор Орбан, такими действиями правительство стремится защитить интересы граждан в условиях роста цен на продукты первой необходимости, вызванных энергокризисом в Европе. Ранее, отметил политик, страна уже ограничила повышение платы за бензин, власти также проводят политику уменьшения размеров коммунальных платежей.