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В Венгрии зафиксировали цены на шесть продуктов питания. Среди них — куриные грудки и сахар-песок

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В Венгрии зафиксировали цены на шесть продуктов питания — сахар-песок, пшеничную муку, подсолнечное растительное масло, свиные окорока, куриные грудки и коровье молоко 2,8% жирности. Стоимость этих продовольственных товаров с февраля вернется на уровень 15 октября прошлого года.

Как заявил в своем аккаунте Facebook 12 января премьер-министр Виктор Орбан, такими действиями правительство стремится защитить интересы граждан в условиях роста цен на продукты первой необходимости, вызванных энергокризисом в Европе. Ранее, отметил политик, страна уже ограничила повышение платы за бензин, власти также проводят политику уменьшения размеров коммунальных платежей.

Как сообщает РИА Новости, рост стоимости газа в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF находилась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета контракт с поставкой «на день вперед» превысил 600 долларов, а уже в начале октября оказался выше порога в тысячу долларов. Исторического максимума на фьючерсном рынке достигли 6 октября — стоимость за тысячу кубометров составила более 1900 долларов.

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