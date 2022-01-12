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Вдова Егора Летова выпустит его неизвестные записи в 2022 году

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Вдова Егора Летова Наталья Чумакова объявила о планах выпустить в 2022 году неизвестные записи музыканта. Об этом она написала 12 января на своей странице в соцсетях.

Речь идет о музыкальном наследии группы «Посев» — первого коллектива Летова образовавшегося в начале 80-х, из которого потом и вышла знаменитая «Гражданская оборона». Первые записанные три альбома «Посева» считались утерянными. Какие конкретно записи опубликует Наталья Чумакова, пока неизвестно даже ей самой.

«Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое», — пишет Наталья.

Вдова фронтмена «ГО» пока опубликовала в сети фрагмент одной из песен альбома «Дождь в казарме».

«Как и многое из Посевов, это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года», — объясняет она.

Также она выложила фотографию страницы из песенника Летова, где его аккуратным почерком записаны слова песни «Strange Days». Подписана дата создания этих стихов — «15.12.83. Москва».

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