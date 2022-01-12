Из горящей комнаты в общежитии под Петербургом спасали беременную женщину и ребенка

Сотрудники Росгвардии вывели беременную женщину, ребенка и отца семейства из горящей комнаты общежития на Советской улице в городе Кириши в Ленобласти.



Как рассказали в пресс-службе ведомства 12 января, прапорщики полиции Константин Колтунов и Дмитрий Белокуров, а также старшина Александр Астриков и старший сержант Максим Фадеев заметили, что из окон четвертого этажа вырывались языки пламени и валил густой дым. Этажом выше громко звали на помощь.



Росгвардейцы вбежали в парадную и поднялись наверх, где с помощью пожарного рукава облили стены водой. Добравшись до пятого этажа, они вывели из помещения семью.