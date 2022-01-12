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Из горящей комнаты в общежитии под Петербургом спасали беременную женщину и ребенка

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Сотрудники Росгвардии вывели беременную женщину, ребенка и отца семейства из горящей комнаты общежития на Советской улице в городе Кириши в Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе ведомства 12 января, прапорщики полиции Константин Колтунов и Дмитрий Белокуров, а также старшина Александр Астриков и старший сержант Максим Фадеев заметили, что из окон четвертого этажа вырывались языки пламени и валил густой дым. Этажом выше громко звали на помощь.

Росгвардейцы вбежали в парадную и поднялись наверх, где с помощью пожарного рукава облили стены водой. Добравшись до пятого этажа, они вывели из помещения семью.

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Позже бойцы совместно с прибывшими спасателями помогли выйти еще одному жителю и пенсионерке, которая не смогла самостоятельно выбраться на улицу.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, всего эвакуировали 25 человек. На месте происшествия работали 12 спасателей, они использовали три единицы техники.

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Комментарии (1)

lamer
Пока тут не повылазили дурачки с шутками про забрало и стаканчики, скажу ОГРОМНОЕ СПАСИБО сотрудникам"
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