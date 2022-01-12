«Зенит» попрощался с Жирковым. Игрок перешел в новый клуб

Защитник Юрий Жирков впервые за пять лет сменил команду. Как сообщили в футбольном клубе «Зенит», игрок перешел в «Химки».
«Юрий Жирков продолжил игровую карьеру и присоединился к подмосковным «Химкам», а мы благодарим его за невероятные 5 лет в Петербурге», — написали в официальном канале «Зенита» 12 января.
Юрий Жирков — пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, шестикратный победитель Суперкубка России. В составе ЦСКА обладатель Кубка УЕФА, автор победного гола в финальном матче. В составе сборной России — бронзовый призёр чемпионата Европы-2008. Становился чемпионом Английской премьер-лиги, обладателем Кубка и Суперкубка Англии вместе с лондонским «Челси». В составе «Зенита» сыграл 95 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 мяча.