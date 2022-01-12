«Зенит» попрощался с Жирковым. Игрок перешел в новый клуб

Защитник Юрий Жирков впервые за пять лет сменил команду. Как сообщили в футбольном клубе «Зенит», игрок перешел в «Химки».



«Юрий Жирков продолжил игровую карьеру и присоединился к подмосковным «Химкам», а мы благодарим его за невероятные 5 лет в Петербурге», — написали в официальном канале «Зенита» 12 января.

