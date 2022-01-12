В Петербурге СК прекратил преследование юриста, которого считали организатором похорон с пустым гробом

Московский районный отдел Главного следственного управления СК РФ по Петербургу постановил прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ритуального ООО «Светлый путь» Александра Лашера. Как сообщает издание 47news 12 января, ссылаясь на данные ведомства, в действиях предпринимателя не обнаружили состава преступления.

Мужчине инкриминировали крайне редкую 303-ю статью УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу), дело возбудили в июне 2019-го. Версия следствия заключалась в том, что Лашер, будучи представителем ритуальной компании ООО «Похоронная служба» Бориса Гладилина, использовал подложный документ, чтобы оспорить нормы правительственного «Положения об организации похоронного дела в Санкт-Петербурге». Он пытался доказать право любой компании захоронить покойного на кладбище. Стимулом к борьбе стала неуспешная попытка предать пустой гроб земле.



Согласно предыстории, в январе 2016 года дочь 45-летней петербурженки заказала в «Похоронной службе» кремацию матери. За два часа до предания тела огню представитель компании вместе с фигурантом дела прибыли на Новое Колпинское кладбище. Туда же приехали рабочие с лопатами и катафалк с гробом, они требовали впустить их на территорию, однако сотрудники кладбища, на котором работает ООО «Ритуал» Романа Васильева, прогнали процессию.

Дело в том, что названное правительственное положение разрешает проводить погребения на кладбищах города лишь тем компаниям, которые их обслуживают. Для этого необходимо иметь договор с ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела», которого у «Похоронной службы» не было.

Приблизительно через полгода Лашер от имени фирмы обратился в Санкт-Петербургский городской суд и потребовал отменить пункты документа, которые запрещали свободно хоронить на кладбищах. Однако суд принял сторону Смольного, к мнению коллег присоединились и в Верховном суде.

