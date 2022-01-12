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«Вредный» водитель перекрыл скорой помощи выезд из двора. Внедорожник выталкивали местные жители

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В Туле машина скорой помощи не могла выехать из двора из-за припаркованного внедорожника. «Вредному» водителю пришлось беседовать с полицией.

«Личность водителя установлена. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами)», — 12 января передает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Как сообщают СМИ, находившийся за рулем внедорожника обругал водителя скорой из-за того, что тот «неудобно остановился во дворе». Затем он сам перегородил выезд.

По утверждениям очевидцев, мужчина сделал это «из вредности», предварительно заявив, что у него якобы перегрелась коробка. Скорая помощь с пациенткой внутри стала выезжать из двора, опубликованное в сети видео свидетельствует, что при этом работали проблесковый маячок и звуковой специальный сигнал. Местные жители были вынуждены выталкивать мешающий проезду автомобиль самостоятельно.

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Комментарии (4)

Артист ритуальных услуг
Но, судя по горящим габаритам поповозка, таки, припаркована не была.
chip1
Штраф 3-5тыс и лишение прав 3-12 мес, а человек которого везла скорая мог умереть! Бастрыкина с лупой, это же несколько статей УК можно смело поднять, угроза жизни, оставление в опасности, хулиганство! Полиция должна была изъять транспортное средство, провести экспертизу и в случае исправности ТС, суд с отправкой тупого борова в колонию!
AndreyGid
безнаказанность порождает быдло.
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