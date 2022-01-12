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На Витебском вокзале произошел сбой в движении пригородных поездов

Поезда прибывают и отправляются с задержкой с Витебского вокзала в Петербурге. Об этом «Фонтанке» вечером 12 января сообщил читатель.

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Он уточнил, что как минимум три электрички не отправились вовремя. Как заявили нашему изданию в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в 17:04 на вокзале действительно произошла задержка прибытия и отправления пяти пригородных поездов. Она составила 40 минут.

Неполадки в ОЖД объяснили техническими причинами.

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Комментарии (5)

267057354
В Купчино ничего не объявляли вообще. 40 минут ожидания на холоде. Потом ещё в пути пропускали товарняк. В итоге я приехала домой минут на 50 позже.
266179257
На Витебском вокзале,
Где поезда шумят,
Живёт одна девчонка,
Который год подряд.
Приехала из Мурманска,
Чтобы артисткой стать.
Но не прошла по конкурсу,
И стала она б..дь.
Wow2018
На московском направлении электрички уже дано ходят мимо расписания. Мы однажды чуть на Сапсан не опоздали, имея в запасе час двадцать (!) между прибытием электрички на вокзал и отправлением Сапсана. Электричка везде стояла, пропускала товарняки.
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