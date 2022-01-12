FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: +2
74.84р84.88р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Новый стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

25
Печать

Построенный с нуля в современной России стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе Ростеха.

«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» (в составе ОАК Ростеха) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В корпорации уточнили, что полет проходил на высоте 600 метров, а длился около получаса. Экипаж летчиков-испытателей провел маневры, чтобы проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

По словам гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, в новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ракетоносец может стать носителем новых видов вооружения, в том числе перспективных.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

260588381
Построенный с нуля, это значит разработанный от начала и до конца. От концепции и чертежей, до взлета. А этот самолет был построен Советским Союзом, до которого современному олигархически-ресурсному выродку как до звезд.
Nothing
Это как "Кузю" типа реинкарнировать. Захрена эти ракетоносцы, если их спокойно поражает любая ракета типа "Бук" земля - воздух)))
SERGEY111
На таком российской илите сваливать будет лучше чем на джете , ну мало ли шухер какой будет .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний