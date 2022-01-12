Новый стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Построенный с нуля в современной России стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе Ростеха.
«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» (в составе ОАК Ростеха) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М», — цитирует пресс-службу ТАСС.
В корпорации уточнили, что полет проходил на высоте 600 метров, а длился около получаса. Экипаж летчиков-испытателей провел маневры, чтобы проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.
По словам гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, в новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ракетоносец может стать носителем новых видов вооружения, в том числе перспективных.