Новый стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Построенный с нуля в современной России стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе Ростеха.



«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» (в составе ОАК Ростеха) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М», — цитирует пресс-службу ТАСС.

