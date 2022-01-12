«Зенит» вышел из отпуска. Первые футболисты прошли медобследование

Кроме того, зимний медосмотр с командой прошел защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип, который находится в расположении «Зенита» на просмотре», — заявили в клубе.

«Артём Дзюба, Далер Кузяев, Михаил Кержаков, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Андрей Мостовой, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Евгений Ким и Владислав Саусь побывали в международном медицинском центре СОГАЗ, расположенном на Малой Конюшенной, 8.

Команда футбольного клуба «Зенит» вышла из отпуска и прошла медицинское обследование. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Остальные футболисты, приглашенные на тренировочные сборы, пройдут необходимые медицинские процедуры позже. Команда отправится в ОАЭ в четверг, 13 января, и будет тренироваться там до 25-го.

Первый официальный матч «Зенита» запланирован на 17 февраля. В этот день петербуржцы сыграют с испанским «Бетисом» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.