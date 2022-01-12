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Пассажиры лайнера, вынужденно севшего в Екатеринбурге, отправились в Петербург резервным бортом

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Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который вынужденно приземлился в Екатеринбурге, резервным бортом отправились в Петербург. Об этом 12 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным авиакомпании, на рейс зарегистрированы 153 пассажира, в том числе два младенца.

Как писала «Фонтанка», самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся в Петербург, 12 января совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета — екатеринбургском Кольцово. После взлёта лайнера сработал датчик, сигнализировавший о незакрывшихся створках шасси.

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