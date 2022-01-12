Детский сад на 220 детей на Малой Митрофаньевской улице получил разрешение на ввод

В Московском районе на Малой Митрофаньевской улице в 2022 году откроется новый детский сад на 220 мест. Как сообщают в Группе «Эталон», недавно было получено разрешение на его ввод в эксплуатацию.



Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп детей от полутора до шести лет. Внутри воспитанников ждут игровые и спальные комнаты, бассейн, залы для музыкальных занятий и физкультуры, медицинский и методический кабинеты.



В новом садике обеспечат доступ маломобильных групп — внутри работает лифт грузоподъемностью в 1 тыс. кг. А на прилегающей огороженной территории оборудованы детские игровые площадки, а также площадки для занятий спортом и хозяйственных нужд.

