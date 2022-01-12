«В центре города точку не поделили». В Перми у дороги произошла схватка дедов-морозов

В Перми у проезжей части подрались два Деда Мороза. Как предположил автор видео, они не поделили точку в центре города.
Видео с потасовкой опубликовал 12 января портал «В курсе.ру». На кадрах видно, как один из сказочных волшебников толкает другого в сторону дороги, тот падает, а вслед за ним и нападавший. С воинственных «дедушек» слетели колпаки, и слышно, как один кричит что-то похожее на «давай, сюда иди!».
Автор: В курсе.ру | Новости Перми
Комментаторы в группе портала и в сообществе «ДТП и ЧП Пермь» во «ВКонтакте» предположили, что битва была постановочной. Кое-кто даже огорчился, что потерял веру в Деда Мороза.