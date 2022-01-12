FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: +2
74.84р84.88р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

«В центре города точку не поделили». В Перми у дороги произошла схватка дедов-морозов

0
Печать

В Перми у проезжей части подрались два Деда Мороза. Как предположил автор видео, они не поделили точку в центре города.

Видео с потасовкой опубликовал 12 января портал «В курсе.ру». На кадрах видно, как один из сказочных волшебников толкает другого в сторону дороги, тот падает, а вслед за ним и нападавший. С воинственных «дедушек» слетели колпаки, и слышно, как один кричит что-то похожее на «давай, сюда иди!».

Автор: В курсе.ру | Новости Перми

Комментаторы в группе портала и в сообществе «ДТП и ЧП Пермь» во «ВКонтакте» предположили, что битва была постановочной. Кое-кто даже огорчился, что потерял веру в Деда Мороза.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний