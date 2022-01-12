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Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Казахстана из-за ящура

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Россельхознадзор с 12 января запретил ввоз в Россию животноводческой продукции из Казахстана. Причина – в ухудшении на территории страны-поставщика ситуации с вирусом ящура.

Запрет распространяется на ввоз восприимчивых к ящуру животных, генетического материала, сырого мяса, молока, не подвергнутой тепловой обработке мясной и молочной продукции, шерсти, волос, шкур и кожи, некоторых кормов и кормовых добавок, использованного оборудования для содержания и убоя животных.

«А также [запрещен] транзит с территорий упомянутой страны по территории Российской Федерации следующей продукции: — живых животных, восприимчивых к ящуру, происходящих с территории Республики Казахстан», – говорится в документе.

Ящур – вирусная болезнь, которая передается человеку от зараженного животного. Характеризуется сильной интоксикацией организма и поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости.

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