Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Казахстана из-за ящура

Россельхознадзор с 12 января запретил ввоз в Россию животноводческой продукции из Казахстана. Причина – в ухудшении на территории страны-поставщика ситуации с вирусом ящура.

Запрет распространяется на ввоз восприимчивых к ящуру животных, генетического материала, сырого мяса, молока, не подвергнутой тепловой обработке мясной и молочной продукции, шерсти, волос, шкур и кожи, некоторых кормов и кормовых добавок, использованного оборудования для содержания и убоя животных.



«А также [запрещен] транзит с территорий упомянутой страны по территории Российской Федерации следующей продукции: — живых животных, восприимчивых к ящуру, происходящих с территории Республики Казахстан», – говорится в документе.

