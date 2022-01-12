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Много интересной работы на «Фонтанке» для тех, кто её не боится

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Команда портала «Фонтанка.ру» расширяет штат и примет в свои ряды тех, кто готов вместе с нами делать лучшее СМИ города. С нас — достойная оплата и условия труда, с вас — опыт работы в новостном издании, креативное мышление, чувство команды и желание быть выше, сильнее, быстрее.

Кого мы ищем
Выпускающего редактора

Требования к кандидату: грамотная письменная речь, знание правил русского языка, опыт редактирования текстов не менее 3 лет, способность качественно и быстро писать новостные тексты, понимание информационной повестки и умение ориентироваться в большом информационном потоке.

Обязанности: формирование ленты новостей, мониторинг новостных лент городских и федеральных изданий, социальных сетей, телеграм-каналов, написание и редактирование текстов.

Кого мы ищем
Корреспондентов в отделы «Власть» и «Бизнес»

Требования к кандидатам: опыт работы в деловом издании, понимание политической повестки и расстановки сил в Петербурге, умение излагать свои мысли в доступной и читаемой форме. Знание русского языка приветствуется.

Кого мы ищем
Специалиста СММ

Требования к кандидату: опыт ведения популярных пабликов в сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Телеграм»; навыки редакторской работы, обработки текстов, фото и видео; знание графических программ.

Работа постоянная (оформление по ТК), зарплата — выше средней по городу.

Ваши резюме направляйте по электронной почте job@fontanka.ru.

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Комментарии (7)

Kot Piter
Фонтанка, в её нынешнем виде, не заслуживает внимания. А тем более помощи, пусть и за деньги "выше средней по городу"!
SNOW
Даже к этой статейку некому написать заголовок по-русски. Кто на ком стоял, кого не должен бояться соискатель - саму Фь или работу, поди разберись.
тов
Меня возьмите. Диплом гарварда, китайский язык свободно и опыт работы у ходорковского и фридмана.

Только зарплата тоже нужна не детская.
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