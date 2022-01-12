Много интересной работы на «Фонтанке» для тех, кто её не боится

Команда портала «Фонтанка.ру» расширяет штат и примет в свои ряды тех, кто готов вместе с нами делать лучшее СМИ города. С нас — достойная оплата и условия труда, с вас — опыт работы в новостном издании, креативное мышление, чувство команды и желание быть выше, сильнее, быстрее.
Кого мы ищем
Выпускающего редактора
Требования к кандидату: грамотная письменная речь, знание правил русского языка, опыт редактирования текстов не менее 3 лет, способность качественно и быстро писать новостные тексты, понимание информационной повестки и умение ориентироваться в большом информационном потоке.
Обязанности: формирование ленты новостей, мониторинг новостных лент городских и федеральных изданий, социальных сетей, телеграм-каналов, написание и редактирование текстов.
Кого мы ищем
Корреспондентов в отделы «Власть» и «Бизнес»
Требования к кандидатам: опыт работы в деловом издании, понимание политической повестки и расстановки сил в Петербурге, умение излагать свои мысли в доступной и читаемой форме. Знание русского языка приветствуется.
Кого мы ищем
Специалиста СММ
Требования к кандидату: опыт ведения популярных пабликов в сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Телеграм»; навыки редакторской работы, обработки текстов, фото и видео; знание графических программ.
Работа постоянная (оформление по ТК), зарплата — выше средней по городу.
Ваши резюме направляйте по электронной почте job@fontanka.ru.