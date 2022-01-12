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ДТП с маршруткой на час остановило трамваи на Загородном проспекте

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Авария на путях внесла коррективы в движение трамваев в центре Петербурга днем 12 января. Электротранспорту пришлось час ждать и ходить в объезд.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», на пересечении Загородного проспекта и Звенигородской улицы произошло ДТП на трамвайных путях. Из-за этого движение трамваев 16-го маршрута было задержано с 12:42 до 13:30. В это время трамваи ходили по измененному маршруту до площади Тургенева.

Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Игорь уточняет, что на путях столкнулись автомобиль Hyundai и маршрутка № 90. На кадрах, снятых очевидцем, видно пять стоящих из-за ДТП трамваев.

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