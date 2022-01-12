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Петербурженка попыталась через суд вернуть 2 млн руб., потраченные на психоанализ по переписке

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Петроградский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Елены Подбираевой к психологу Александре Пожаровой о взыскании неосновательного обогащения. Истец просила взыскать с ответчика 2 066 067 руб.

Подбираева объяснила, что с января 2020 года по апрель 2021 года ошибочно переводила Пожаровой деньги. Клиентка психоаналитика решила, что раз между ними не составлялся никакой договор, то отправленные средства можно считать неосновательным обогащением. В добровольном порядке специалист отказалась возвращать два миллиона.

В судебном заседании сошлись представители дам. Каждый гнул свою линию. Суд получил переписку, в которой Пожарова и Подбираева обсуждали оплату услуг психолога. Сперва женщины сошлись на оплате 25 тысяч в месяц. За эти деньги психолог проводила сессии по переписке. Позже стороны согласовали иные условия оплаты и количество сессий. Сумма ежемесячных платежей варьировалась от 50 до 75 тысяч рублей. При этом Подбираева могла писать Пожаровой в любое время, чтобы обсудить проблему. В конце марта стоимость одной сессии выросла до 3 тысяч рублей.

Суд счел переписку доказательством денежных отношений между дамами. При этом было отмечено, что ненадлежащее оказание услуг не свидетельствует о неосновательном обогащении, возникшем у ответчика, а является предметом иных правоотношений.

Подбираева осуществила 45 платежей, суд пришел к выводу, что она не могла не знать, кому и за что положены эти средства. В удовлетворении иска отказано.

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