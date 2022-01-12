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Ни на санках, ни с коляской. «Гений» парковки заблокировал вход в детский сад в Приморском районе

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Автомобиль, принадлежащий лизинговой компании, утром 12 января заблокировал вход в детский сад № 67 на Шуваловском проспекте.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, белая «Шкода» встала впритык к двери в заборе у сада.

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«Ни санки, ни коляски в эту щёлку не проходят. Тротуар в наледи. Скользишь прямо под припаркованную "телегу"», — жалуются читатели.

Машина, которая фактически заблокировала доступ в детское учреждение, принадлежит лизинговой компании. На счету водителя, который ею управляет, немало нарушений ПДД.

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Комментарии (11)

AndreyGid
если машина висит на юрлице то штраф за такое для него (юрлица) не малый.
а лизинговая уже таксисту-итальянцу (судя по марке и цвету ездит на ней именно такой) предъявит эти штрафы.
только вот почему это не работает и никому не надо в нашей стране и в нашем городе- это уже совсем другая история.
Кот в лаптях
Где там боты которые спрашивают что такое рашка, вот она родимая во всей красе с жёлтым снегом 🤣🤣🤣
Ну и ладно народ, приезжих куча и мигрантов, но власти то не лучше, смысл звонить в гибдд, но всё ровно лучше от остановок эвакуировать будут чем таких.
Slavik191079
Да ,это только у нас может быть.Когда машины пачками эвакуируют ,где стоянка запрещена,но при этом они никому не мешают,зато когда машина реально мешает ее никто не эвакуирует.Конечно,ради нее одной ехать экипажу ГИБДД,эвакуатору,как бы накладно.Проще приехать в четверг или среду(по каким дням стоянка запрещена ) ,пригнать кучу эвакуаторов и пачкой целой увозить,делать показатель
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