Ни на санках, ни с коляской. «Гений» парковки заблокировал вход в детский сад в Приморском районе

Как рассказали «Фонтанке» читатели, белая «Шкода» встала впритык к двери в заборе у сада.

Автомобиль, принадлежащий лизинговой компании, утром 12 января заблокировал вход в детский сад № 67 на Шуваловском проспекте.

«Ни санки, ни коляски в эту щёлку не проходят. Тротуар в наледи. Скользишь прямо под припаркованную "телегу"», — жалуются читатели.



Машина, которая фактически заблокировала доступ в детское учреждение, принадлежит лизинговой компании. На счету водителя, который ею управляет, немало нарушений ПДД.

