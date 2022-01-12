Это рекорд. Россияне за год взяли кредитов на 14 трлн рублей

Российские банки в 2021 году побили рекорд по объему кредитов, выданных населению. В денежном выражении россияне получили займов на 14,1 трлн рублей. Это немного меньше, чем за 2017 и 2018 годы, вместе взятые (около 14,6 трлн рублей), подсчитали в аналитической компании Frank RG.



Как сообщает 12 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании, выдача выросла во всех сегментах розничного кредитования. Большая часть выданных в 2021 году займов пришлась на кредиты наличными (6,88 трлн рублей) и ипотеку (5,76 трлн рублей). Существенно меньше автокредитов (почти 1,1 трлн рублей) и кредитов, выдаваемых в торговых точках (0,38 трлн рублей). В деньгах банки выдали кредитов наличными на 37 % больше, чем в 2020 году, ипотеки — на 28 % , автокредитов — на 46 % , кредитов в торговых точках — на 26 %.

