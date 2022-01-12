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Это рекорд. Россияне за год взяли кредитов на 14 трлн рублей

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Российские банки в 2021 году побили рекорд по объему кредитов, выданных населению. В денежном выражении россияне получили займов на 14,1 трлн рублей. Это немного меньше, чем за 2017 и 2018 годы, вместе взятые (около 14,6 трлн рублей), подсчитали в аналитической компании Frank RG.

Как сообщает 12 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании, выдача выросла во всех сегментах розничного кредитования. Большая часть выданных в 2021 году займов пришлась на кредиты наличными (6,88 трлн рублей) и ипотеку (5,76 трлн рублей). Существенно меньше автокредитов (почти 1,1 трлн рублей) и кредитов, выдаваемых в торговых точках (0,38 трлн рублей). В деньгах банки выдали кредитов наличными на 37 % больше, чем в 2020 году, ипотеки — на 28 %, автокредитов — на 46 %, кредитов в торговых точках — на 26 %.

В декабре ипотека впервые за 2021 год обогнала по выдачам кредиты наличными. За последний месяц банки выдали жилищных кредитов на 655 млрд рублей, а кеш-кредитов — на 575 млрд рублей.

Как отмечает издание со ссылкой на данные ЦБ, кредиты и займы имеют 57 % экономически активных россиян. При этом эксперты в 2022 году прогнозируют охлаждение в сегменте ипотечного кредитования, в том числе из-за роста цен на недвижимость и ставок. Так, в Сбербанке после повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5 % годовых не исключили, что ставки по ипотеке могут превысить 10 %.

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Комментарии (9)

Ksarn
Ну Греф говорил что есть ещё куда расти, кредитов очень мало выдано по сравнению с цивилизованными странами.
тов
Проценты превышают тело кредита в разы.

Кабала должна быть законодательно запрещена как в мусульманских странах.

Иго легально оформлено и убивает русских - кабала и аборты.
hedgehog_
так скоро все помрем от очередного каровавируса. нет проблем как отдавать кредиты. опятьже удобно получать кредит чтобы отдать предыдущий
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