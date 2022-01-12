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«Глухой забор в урез воды». Прокуратура потребовала у поисковиков пропустить петербуржцев к Финскому заливу

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Природоохранная прокуратура Петербурга потребовала у ГКУ «Поисково-спасательная служба» (ПСС) обеспечить гражданам доступ к берегу Финского залива. Претензии возникли из-за «глухого забора в урез воды».

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 12 января, ограждение установлено по адресу: Приморский проспект, участок 113, на территории общего пользования. Отмечается, что природоохранный прокурор внес представление в адрес начальника ПСС.

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В пресс-службе комитета по вопросам законности, под ведомством которого находится ПСС, «Фонтанке» ответили, что для разрешения спорной ситуации ГКУ обратилось в суд. В ведомстве уточнили, что на указанной территории размещена база-стоянка маломерных судов Центральной водно-спасательной станции (ЦСПС), чьи силы включены в боевой расчет гарнизона МЧС.

В комитете сослались на приказ МЧС о правилах пользования базами для стоянок маломерных судов, согласно которому они должны быть ограждены, а беспрепятственный доступ посторонних — ограничен. Как уточнили в пресс-службе, указанная территория имеет вид разрешенного использования — для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения ЧС.

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Комментарии (9)

265056402
жесть. Как чья-то дача ,там фиг к реке или озеру подойдёшь, если база отдыха (например, в Петяярви на плотине) все послушно идут в обход.
А тут спасатели. У Державина в Путешествии из Петербурга в Москву глава "Не мой чин то" - как раз про спасение тонущих силами случайных людей. Город не изменился, он был таким задуман
fw252
до людей с заборами эти прокуроры доходят. Но заборы всё равно стоят везде, в товарных количествах! Парадокс.
atf
Точно такие же станции есть и на южном берегу и аж целых две штуки. И с заборами там тоже самое, если не похлеще. Прокуроры вперед!
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