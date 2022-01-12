«Глухой забор в урез воды». Прокуратура потребовала у поисковиков пропустить петербуржцев к Финскому заливу

Природоохранная прокуратура Петербурга потребовала у ГКУ «Поисково-спасательная служба» (ПСС) обеспечить гражданам доступ к берегу Финского залива. Претензии возникли из-за «глухого забора в урез воды».
Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 12 января, ограждение установлено по адресу: Приморский проспект, участок 113, на территории общего пользования. Отмечается, что природоохранный прокурор внес представление в адрес начальника ПСС.
В пресс-службе комитета по вопросам законности, под ведомством которого находится ПСС, «Фонтанке» ответили, что для разрешения спорной ситуации ГКУ обратилось в суд. В ведомстве уточнили, что на указанной территории размещена база-стоянка маломерных судов Центральной водно-спасательной станции (ЦСПС), чьи силы включены в боевой расчет гарнизона МЧС.
В комитете сослались на приказ МЧС о правилах пользования базами для стоянок маломерных судов, согласно которому они должны быть ограждены, а беспрепятственный доступ посторонних — ограничен. Как уточнили в пресс-службе, указанная территория имеет вид разрешенного использования — для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения ЧС.