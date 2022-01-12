В новогодние каникулы Петербург посетил почти миллион туристов

В новогодние каникулы Петербург посетили 914 тысяч гостей, рассказали в комитете по развитию туризма 12 января. Это в полтора раза меньше, чем до пандемии: в 2019–2020 годах турпоток в праздники составлял 1,32 миллиона человек.



Для сравнения, всего Петербург в 2021 году посетили примерно 6 миллионов человек, из которых 5,8 миллиона — это российские туристы, а 250 тысяч — иностранные. 234 миллиарда рублей туристы принесли в экономику города.

Новая концепция новогодних украшений стала одним из драйверов для привлечения гостей. В общественных пространствах работали рождественские ярмарки, а для любителей активного отдыха — горка и катки под открытым небом, напомнил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Поклонников селфи порадовали новые оригинальные фотозоны на Дворцовой и Манежной площадях, последняя стала также главным центром ярмарочной активности города.

