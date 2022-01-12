В новогодние каникулы Петербург посетил почти миллион туристов

В новогодние каникулы Петербург посетили 914 тысяч гостей, рассказали в комитете по развитию туризма 12 января. Это в полтора раза меньше, чем до пандемии: в 2019–2020 годах турпоток в праздники составлял 1,32 миллиона человек.
Для сравнения, всего Петербург в 2021 году посетили примерно 6 миллионов человек, из которых 5,8 миллиона — это российские туристы, а 250 тысяч — иностранные. 234 миллиарда рублей туристы принесли в экономику города.
Новая концепция новогодних украшений стала одним из драйверов для привлечения гостей. В общественных пространствах работали рождественские ярмарки, а для любителей активного отдыха — горка и катки под открытым небом, напомнил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Поклонников селфи порадовали новые оригинальные фотозоны на Дворцовой и Манежной площадях, последняя стала также главным центром ярмарочной активности города.
В этом году более 236 тысяч жителей и гостей Петербурга в новогодние праздники побывали в городских театрах, музеях и на катках. Центральный городской каток на Конюшенной площади с 25 декабря посетили почти 5 тысяч человек. Ещё более 5 тысяч зрителей посмотрели на этой площадке спектакль «Золушка» Государственного детского ледового театра. На Елагином острове с 22 декабря успели покататься 30 тысяч человек. За время каникул в театрах прошли 288 спектаклей для детей, которые посетили 73 тысячи человек. С выставками в музеях ознакомились 123 тысячи посетителей. С 31 декабря по 9 января новогоднее пространство «Остров фортов» в Кронштадте посетили порядка 120 тысяч человек.
Кроме того, также на прошедших зимних каникулах останавливались в Северной столице и туристы, следовавшие в Ленинградскую область и по другим маршрутам «Серебряного ожерелья России».