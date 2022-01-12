Обмороженного тигрёнка нашел на реке приморский охотник. Врач прибыл на операцию за тысячи километров

Истощенный тигрёнок с травмой и сильным обморожением в Приморском крае выжил благодаря людям.



Фото: Центр «Амурский тигр» Поделиться Поделиться







Как сообщает 12 января пресс-служба центра «Амурский тигр», перед Новым годом местный рыбак нашёл на берегу реки в Анучинском районе умирающего тигрёнка. Позже выяснилось, что это самка в возрасте 4-5 месяцев. Рыбак позвонил в охотнадзор, инспекторы оперативно приехали и, как говорит в пресс-релизе, «изъяли хищника из дикой природы». Ветеринарный врач, входящий в состав конфликтной группы Службы охотничьего надзора Приморского края, оказал первую помощь и ввёл необходимые препараты. МРОО «Центр «Тигр» организовал операцию с привлечением врачей. Финансовое обеспечение всех этапов лечения, последующее содержание и реабилитацию животного взял на себя центр «Амурский тигр».



Детёныш был сильно истощён, кончик хвоста обморожен, нижняя челюсть травмирована, отчего развился некроз тканей. «Характер травм и их состояние позволили нам достаточно точно смоделировать картину того, что произошло в лесу. В поисках пищи тигрёнок, оставшись без матери, скорее всего, столкнулся с собакой и в ходе конфликта получил прокусы мягких тканей морды. Из-за истощения в лютые морозы не смог себя «согреть» и получил обморожения травмированных тканей и хвоста, — рассказывает генеральный директор Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев. — Сильное обморожение привело к некрозу тканей. К моменту, когда тигрёнка отогрели, мертвые ткани уже, по сути, сгнили. Все действия были своевременны, что дало шанс тигренку на выживание. Однако стоит помнить, что борьба за его жизнь и здоровье продолжаются».

Фото: Центр «Амурский тигр» Фото: Центр «Амурский тигр» Фото: Центр «Амурский тигр» Фото: Центр «Амурский тигр» Поделиться Поделиться







Без материнской опеки тигрёнок мог остаться по нескольким причинам. Например, мать могла уйти на долгую охоту, движимый голодом детёныш отправился по глубокому снегу на её поиски. Бывает, что тигрицы теряют свои выводки из-за слабых материнских навыков. Специалисты проверяют все версии.



Отмерший из-за отморожения кончик хвоста тигрёнку купировали при втором осмотре. Операцию на челюсти сразу проводить было нельзя в связи с сильным истощением: животное весило 20 кг при норме 30-40 кг. Надо было стабилизировать состояние. После курса антибиотиков и спецпитания тигрицы набрала за неделю 10 кг, стала больше двигаться и проявлять здоровую реакцию дикого хищника на человека. Вместо обречённого взгляда специалисты, приносящие еду для тигренку в карантинный блок, стали получать «порцию серьезного тигриного шипения».

Тигренок рычит, значит приходит в себя. Центр «Амурский тигр»

За состоянием пациента следили через камеры. Затем провели операцию, врач прилетел из Владивостока. Использовался метод перемещения кожного лоскута: выкраивается находящийся рядом жизнеспособный кожный лоскут на питающей ножке и переносится в зону дефекта, после подшивается, а образовавшийся дефект закрывается окружающими здоровыми тканями.

Если швы благополучно заживут, и перенесенная травма не будет доставлять хищнице дискомфорта, то, возможно, тигрицу в будущем удастся вернуть в дикую природу.

