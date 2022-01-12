Крупнейшую пробку в Петербурге собирает ДТП на севере ЗСД

«При движении от Богатырского пр., перед съездом на Приморский пр., — аварийный транспорт», — информирует приложение «Ваш ЗСД».



Это единственная пробка, о которой «Яндекс» предупредил сегодня в отдельном сообщении. Пробка растянулась от Шуваловского проспекта до Приморского проспекта, в ней можно потерять 36 минут, хотя обычно этот участок проезжают за 3 минуты.



Кроме того, неожиданно плотное движение сервис зафиксировал на Гражданском проспекте — 10 баллов в центр, что на 4 балла выше обычного. Утренний максимум загруженности дорог Петербурга достиг 7 баллов, что уже становится привычным показателем. Около 10 часов 5 баллов сменились на «четвёрку».

