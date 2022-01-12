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Крупнейшую пробку в Петербурге собирает ДТП на севере ЗСД

«Бордовая» пробка длиной около 4,5 км образовалась утром 12 января на Северном участке ЗСД. Цвет означает, что поток движется с очень низкой скоростью.

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«При движении от Богатырского пр., перед съездом на Приморский пр., — аварийный транспорт», — информирует приложение «Ваш ЗСД».

Это единственная пробка, о которой «Яндекс» предупредил сегодня в отдельном сообщении. Пробка растянулась от Шуваловского проспекта до Приморского проспекта, в ней можно потерять 36 минут, хотя обычно этот участок проезжают за 3 минуты.

Кроме того, неожиданно плотное движение сервис зафиксировал на Гражданском проспекте — 10 баллов в центр, что на 4 балла выше обычного. Утренний максимум загруженности дорог Петербурга достиг 7 баллов, что уже становится привычным показателем. Около 10 часов 5 баллов сменились на «четвёрку».

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Комментарии (8)

267055899
В городе наблюдается множество машин, после праздников раньше было так обычно недели 2 машин мало, а потом по нарстающи... А теперь город задыхается уже с первых дней. Город запущен, никто ничего за последнии лет 10 - 15 не развивал, дорог новых в городе нет. Мостов через неву так новых не построили, привет орловскому тунелю, улицы не расширяют, и развязаок новых нет. А что есть, с каждым годом все больше продают авто, с каждым годом все больше строят комплексы жилья, все больше домов и выше они
263888341
“ Цвет означает, что поток движется с очень низкой скоростью”, спасибо за информацию! А зеленый что означает? И раз уж тут пошла минутка полезной информации, когда на светофоре горит зеленый, что это означает? Спасибо.
260569221
Приятного простоя в платной пробке….
Удачи вам там, всего хорошего!!!
Сами выбрали такой путь по жизни
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