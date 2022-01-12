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Вор-рецидивист загнал знакомого в подвал на севере Петербурга, а его подруга «зачистила» счет

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Мужчину и женщину задержали по подозрению в ограблении жителя Выборгского района.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 января, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в нападении на 49-летнего мужчину на проспекте Энгельса у Удельного парка.

По версии следствия, 37-летний ранее неоднократно судимый за кражи мужчина ( в последний раз он вышел на свободу перед Новым годом, в 2021 году) и его 31-летняя подруга загнали 9 января знакомого в подвал дома 68 по проспекту Энгельса. Там мужчину избили, после чего женщина с помощью отнятого у него телефона перевела на другой счет средства пострадавшего — около 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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