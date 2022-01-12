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Под Кировом найдены тела пятилетнего ребенка с ножевыми ранениями и его отца

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32-летний житель Оричевского района Кировской области подозревается в убийстве собственного сына. Тела мужчины и пятилетнего мальчика были найдены в поселке Зенгино накануне. 12 января стало известно, что региональный СУ СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Как сообщает местный телеканал «Первый городской», покойный подозреваемый работал на местной ферме. Накануне он выпивал и говорил о смерти. По версии следствия, 11 января он, воспользовавшись отсутствием дома жены и своей матери, нанес мальчику ножевые ранения, а после покончил собой. Квартира была закрыта изнутри, на столе лежала записка.

Сообщается, что мужчина состоял на учете у психиатра.

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Комментарии (3)

VKuser466047967
На самом деле отец отбиваться мог ножом. Сейчас такие детки пошли- не знаешь что от них ожидать ((
killbeachtrash
Ребенка жаль.Жаль мальчишку. Мы постоянно проклинаем ювенальную "кошмарную" юстицию той же Финляндии изымающих детей за синяк, а к детям страны Величия относимся как к расходному материалу, к взрослым людям так же. Где органы опеки ?
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