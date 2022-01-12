FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: +2
74.84р84.88р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Загадка окровавленного такси раскрыта. В Красном Селе избили и ограбили таксиста

Бизнесмена-перевозчика задержали по делу об ограблении таксиста на юге Петербурга.

1
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 января, 40-летний житель Красного Села, работающий в «Яндекс.Такси», обратился в полицию района накануне около семи утра. Он сообщил, что его избили трое мужчин, после чего забрали телефон. Стоимость похищенного он оценил в 15 тысяч рублей.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 26, где медики зафиксировали у него травмы грудной клетки. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.

По горячим следам сотрудники полиции около половины двенадцатого на Бронетанковой улице задержали 44-летнего индивидуального предпринимателя, ранее работавшего в народной дружине одного из районов Петербурга. Нынче бизнесмен занимается перевозками и живет в области.

Похищенный мобильный телефон у него был изъят. Задержанного привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство» и поместили в ИВС.

Возбуждено также уголовное дело по статье «Грабеж».

Фото:
Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

262370901
Показательно, что задержали "хулигана" на той же улице где находится ментовка, на другой бы улице, вероятно, его бы уже не нашли.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний