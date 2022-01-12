Загадка окровавленного такси раскрыта. В Красном Селе избили и ограбили таксиста

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 января, 40-летний житель Красного Села, работающий в «Яндекс.Такси», обратился в полицию района накануне около семи утра. Он сообщил, что его избили трое мужчин, после чего забрали телефон. Стоимость похищенного он оценил в 15 тысяч рублей.
Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 26, где медики зафиксировали у него травмы грудной клетки. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.
По горячим следам сотрудники полиции около половины двенадцатого на Бронетанковой улице задержали 44-летнего индивидуального предпринимателя, ранее работавшего в народной дружине одного из районов Петербурга. Нынче бизнесмен занимается перевозками и живет в области.
Похищенный мобильный телефон у него был изъят. Задержанного привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство» и поместили в ИВС.
Возбуждено также уголовное дело по статье «Грабеж».