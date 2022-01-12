Загадка окровавленного такси раскрыта. В Красном Селе избили и ограбили таксиста

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 января, 40-летний житель Красного Села, работающий в «Яндекс.Такси», обратился в полицию района накануне около семи утра. Он сообщил, что его избили трое мужчин, после чего забрали телефон. Стоимость похищенного он оценил в 15 тысяч рублей.



Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 26, где медики зафиксировали у него травмы грудной клетки. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.

