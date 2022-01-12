Мальчик в Петербурге попал под машину, едва выйдя из трамвая

Серьезное ДТП произошло минувшим вечером в Кировском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 12 января, вчера в 19:05 на улице Маршала Говорова, 11/3, «Лада Калина» сбила 12-летнего шестиклассника. Это произошло в зоне остановки общественного транспорта, мальчик выходил из трамвая. Вероятно, он возвращался домой: живёт он в соседнем с остановкой здании.



Школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы ключицы и ноги.

