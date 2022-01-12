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Мальчик в Петербурге попал под машину, едва выйдя из трамвая

Ребёнка сбил молодой мужчина на «Ладе Калине».

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Серьезное ДТП произошло минувшим вечером в Кировском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 12 января, вчера в 19:05 на улице Маршала Говорова, 11/3, «Лада Калина» сбила 12-летнего шестиклассника. Это произошло в зоне остановки общественного транспорта, мальчик выходил из трамвая. Вероятно, он возвращался домой: живёт он в соседнем с остановкой здании.

Школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы ключицы и ноги.

За рулём «Калины» находился 23-летний неработающий петербуржец. В прошлом году он к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

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Комментарии (10)

angel of death
пора прорыть сеть тоннелей, и убрать все авто под землю, тогда и дтп испарятся
266413104
Остановки, на которых люди выходят из трамвая прямо на проезжую часть - зло.
VKuser4758852
Да не в курсе 23-летние, что при остановке трамвая надо тормозить... Свой балбес на права сдал, и куда то мы с ним поехали - был очень удивлен что остановка трамвая посередине проезжей части и надо останавливаться до трамвая...
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