«Магнит» и Сети X5 Group решили ограничить наценку на базовые продукты

Крупные розничные сети, из-за роста цен в прошлом году находившиеся под пристальным вниманием Федеральной антимонопольной службы, решили сразу предложить ограничения. Но такие, которые комфортны для них самих. Об этом 12 января пишет «Коммерсантъ».



По данным издания, X5 Group, «Магнит» и «Бристоль» готовы в 2022 году не повышать наценки на базовые продукты (самые дешёвые) выше чем на 10 % . В сетях X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») ограничения наценки вводятся на 20 с лишним товарных категорий. В «Магните» — на 200, в числе которых хлеб, молоко, гречневая крупа, сливочное масло, овощи из «борщевого набора».

