FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: +2
74.84р84.88р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

«Магнит» и Сети X5 Group решили ограничить наценку на базовые продукты

38
Печать

Крупные розничные сети, из-за роста цен в прошлом году находившиеся под пристальным вниманием Федеральной антимонопольной службы, решили сразу предложить ограничения. Но такие, которые комфортны для них самих. Об этом 12 января пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, X5 Group, «Магнит» и «Бристоль» готовы в 2022 году не повышать наценки на базовые продукты (самые дешёвые) выше чем на 10 %. В сетях X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») ограничения наценки вводятся на 20 с лишним товарных категорий. В «Магните» — на 200, в числе которых хлеб, молоко, гречневая крупа, сливочное масло, овощи из «борщевого набора».

В ФАС проинформировали, что получили предложения и изучают их. Власти надеются, что другие ретейлеры поддержат инициативу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (38)

PapaKarlo
Ура!!!!!!!!!!!!! Вместо прод карточек и фудчеков наступает эра добровольного ограничения наценок. Ладно, наценки-это торг сети добавляют... А цены, которые производитель предлагает сети? Если гречка сейчас 120 руб, а в прошлом году была 50!! Это как? Наценка или диктат производителя?
Платить за пенсов будут трудоспособные, а сети ничего не проиграют от безнаценочной торговли. Государство при этом-в стороне и радуется!!!
angel of death
10% превышеает официальный уровень инфляции от ЦБ РФ - это раз,
индексаций заработных плат нет у большинства населения - это два,
число населения на фоне безумной летальной статистики - сокращается в геометрической прогрессии - это три

получается, что скоро продукты будут тупо гнить на полках магазов...

мне вот вчера 5-ка из доставки привезла сосиськи, срок годности которых заканчивается сегодня - вот так и будут работать эти X5 Group - тупо подсовывать людям товар, у которого заканчивается срок годности...
Артист ритуальных услуг
Ограничить сверху или снизу?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний