Фармаколог о флуроне: Какой монстр из этого родится — большой вопрос

У штамма коронавируса «омикрон» есть несколько специфических особенностей, например «любимое место» в организме. О них рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин «Парламентской газете» в интервью, опубликованном 12 января.

Так, у заболевших не пропадает обоняние. «Хотя есть данные, которые говорят, что он (симптом. — Прим. ред.) может появиться позже — в конце болезни или уже после нее», — подчеркнул Кондрахин.



Нет и болей в желудочно-кишечном тракте, типичных для «дельты». «Излюбленное место локализации «омикрона» — это не лёгкие, как у «дельты», а бронхи. То есть дальше, в лёгкие, инфекция не опускается. В основном заболевание протекает, как обычная ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры», — рассказывает врач.

