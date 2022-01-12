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Фармаколог о флуроне: Какой монстр из этого родится — большой вопрос

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У штамма коронавируса «омикрон» есть несколько специфических особенностей, например «любимое место» в организме. О них рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин «Парламентской газете» в интервью, опубликованном 12 января.

Так, у заболевших не пропадает обоняние. «Хотя есть данные, которые говорят, что он (симптом. — Прим. ред.) может появиться позже — в конце болезни или уже после нее», — подчеркнул Кондрахин.

Нет и болей в желудочно-кишечном тракте, типичных для «дельты». «Излюбленное место локализации «омикрона» — это не лёгкие, как у «дельты», а бронхи. То есть дальше, в лёгкие, инфекция не опускается. В основном заболевание протекает, как обычная ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры», — рассказывает врач.

Также он рассказал о флуроне — одновременном заражении гриппом и ковидом. «К счастью, это единичные случаи. У нас в стране, насколько я знаю, достаточно хорошо прошла вакцинация от гриппа, люди продолжают прививаться и от COVID-19. Надеюсь, массового распространения микст-инфекций не будет, — отметил Кондрахин. — Сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, опасно тем, что способствует более тяжёлому и длительному течению заболевания. То есть фактически организм получает двойную вирусную нагрузку. Кроме того, в организме больного человека эти вирусы продолжают развиваться и мутировать. Какой монстр в последующем из этого родится — большой вопрос».

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Он распространяется быстрее «дельты» и становится доминирующим.

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Комментарии (3)

ahma
В основном заболевание протекает, как обычная ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры», — рассказывает врач.(c) И из - за этого нужно всех колоть пожизненно?????
Alex000
- "в организме больного человека эти вирусы продолжают развиваться и мутировать"

Вот. Очень важный момент высказан. Т.е. если т.н. "вакцина" не защищает от заболевания и распространения - появление новых (особенно устойчивых к "вакцине") разновидностей - только вопрос времени.
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