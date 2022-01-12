«Прощальный кортеж» попал в смертельное ДТП: в сибирских авариях погибли семеро

Несколько тяжёлых аварий произошло в Сибири: в Красноярском крае и Иркутской области. В трех ДТП погибли в общей сложности семь человек, пострадали 11.



Четыре человека скончались в результате ДТП с автобусом в Красноярском крае. По данным местного ГУ МВД, 12 января около 09:10 по местному времени у посёлка Кошурниково Курагинского района столкнулись автобус и легковой автомобиль. Все погибшие — в легковушке. В автобусе находилось 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью. Как пишет NGS24.RU, автобус с логотипами Универсиады, следовавший рейсом из Кошурниково в Краснокаменск, протаранил «Ниссан», в котором ехала семья с двумя детьми.

