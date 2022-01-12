FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: +2
74.84р84.88р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

«Прощальный кортеж» попал в смертельное ДТП: в сибирских авариях погибли семеро

2
Печать

Несколько тяжёлых аварий произошло в Сибири: в Красноярском крае и Иркутской области. В трех ДТП погибли в общей сложности семь человек, пострадали 11.

Четыре человека скончались в результате ДТП с автобусом в Красноярском крае. По данным местного ГУ МВД, 12 января около 09:10 по местному времени у посёлка Кошурниково Курагинского района столкнулись автобус и легковой автомобиль. Все погибшие — в легковушке. В автобусе находилось 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью. Как пишет NGS24.RU, автобус с логотипами Универсиады, следовавший рейсом из Кошурниково в Краснокаменск, протаранил «Ниссан», в котором ехала семья с двумя детьми.

Фото: «Взгляд.Инфо»
ПоделитьсяПоделиться

Три человека погибли и двое пострадали в аварии, случившейся около 08:20 в Усольском районе Иркутской области на 1839-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Участники ДТП — большегруз и «Газель», все погибшие ехали в ней, сообщает областное ГУ МВД. На кадрах с места аварии видно, что на фургоне написано «Прощальный кортеж "Ангел"». Видимо, это машина похоронной службы.

38.мвд.рф

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
ПоделитьсяПоделиться

В Братском районе той же Иркутской области вчера вечером столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус, следовавший по маршруту Братск — Усть-Илимск, и два большегруза. В автобусе находилось 40 человек. Шесть взрослых пассажиров получили травмы и обратились за медицинской помощью. Трое из них госпитализированы.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области
ПоделитьсяПоделиться
Фото: «Взгляд.Инфо»
Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

killbeachtrash
Обучение на вождение инструктор должен начинать словами " Вы в любой момент можете стать покойниками как по своей вине, так и по вине другого водителя купившего права, Вы можете сесть в тюрьму из за аварии, Вы можете стать инвалидом на всю оставшуюся жизнь и много что еще...Кому это не нравится- можете забрать деньги обратно и не обучаться".
veteran78
Удивительная закономерность - чем выше цена за водительское удостоверение тем больше покойников на дороге.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний