В Москве первый человек получил «паспорт негражданина»

В Москве первым человеком, получившим зеленый «паспорт негражданина», стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел более двух лет в центре временного содержания иностранцев, поскольку из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.
Как сообщает РИА Новости 11 января, ссылаясь на представителя местной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Еву Меркачеву, мужчина, по его словам, родился в Душанбе. Когда ему исполнилось пять, семья переехала в Астрахань.
В России Хакимджанов не посещал школу. Вместо этого, отметила правозащитница, он «гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло».
Сейчас мужчина находится в центре временного проживания. Свободное время тратит на чтение книг. Руководство центра подарило ему кнопочный телефон, чтобы мужчина смог найти родственников и знакомых, которые бы его приютили.