В Москве первый человек получил «паспорт негражданина»

В Москве первым человеком, получившим зеленый «паспорт негражданина», стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел более двух лет в центре временного содержания иностранцев, поскольку из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.



Как сообщает РИА Новости 11 января, ссылаясь на представителя местной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Еву Меркачеву, мужчина, по его словам, родился в Душанбе. Когда ему исполнилось пять, семья переехала в Астрахань.

