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В Москве первый человек получил «паспорт негражданина»

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В Москве первым человеком, получившим зеленый «паспорт негражданина», стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел более двух лет в центре временного содержания иностранцев, поскольку из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.

Как сообщает РИА Новости 11 января, ссылаясь на представителя местной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Еву Меркачеву, мужчина, по его словам, родился в Душанбе. Когда ему исполнилось пять, семья переехала в Астрахань.

В России Хакимджанов не посещал школу. Вместо этого, отметила правозащитница, он «гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло».

Сейчас мужчина находится в центре временного проживания. Свободное время тратит на чтение книг. Руководство центра подарило ему кнопочный телефон, чтобы мужчина смог найти родственников и знакомых, которые бы его приютили.

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Комментарии (8)

altnec
Стрёмно и ни хера се, одновременно.
Человек есть, а государственных людей нет.
Забавно.
266848500
В хухляндию его департируйте, там обожают убогих и с клеймом режЫма на задницу. Будет как сыр в масле кататься и хлебать демократию полным половником.
madam Kuku
странно, думала, в России тоже есть паспорта лица без гражданства.По крайней мере, в Казахстане они давно есть. Чтобы поехать в Россию по такому паспорту,к примеру, нужно визу получать.Чаще всего такие паспорта там имеют выходцы из Узбекистана или Таджикистана.
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