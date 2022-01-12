Белорусских лыжниц отстранили от международных соревнований из-за обвинений в поддержке оппозиции

Белорусские лыжницы — 22-летняя Светлана Андриюк и 17-летняя Дарья Долидович — заявили, что власти республики обвинили их в поддержке оппозиции и отстранили от соревнований. Об этом 11 января сообщает информационное агентство Reuters.



Как утверждают спортсменки, в ноябре прошлого года глава федерации лыжных гонок Александр Дорохович приказал чиновникам отстранить их от участия в международных соревнованиях и национальных сборах.



Уже в декабре Белорусский лыжный союз деактивировал индивидуальные идентификационные номера, необходимые девушкам для участия в соревнованиях, проводимых Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

