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Белорусских лыжниц отстранили от международных соревнований из-за обвинений в поддержке оппозиции

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Белорусские лыжницы — 22-летняя Светлана Андриюк и 17-летняя Дарья Долидович — заявили, что власти республики обвинили их в поддержке оппозиции и отстранили от соревнований. Об этом 11 января сообщает информационное агентство Reuters.

Как утверждают спортсменки, в ноябре прошлого года глава федерации лыжных гонок Александр Дорохович приказал чиновникам отстранить их от участия в международных соревнованиях и национальных сборах.

Уже в декабре Белорусский лыжный союз деактивировал индивидуальные идентификационные номера, необходимые девушкам для участия в соревнованиях, проводимых Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

В FIS сообщили, что коды спортсменок действительно значатся в базе данных как «неактивные». На данный момент организация связывается с Белорусской федерацией лыжных гонок, чтобы выяснить информацию по этой ситуации.

Светлана Андриюк рассказала, что из-за решения чиновников она пропустила квалификационные соревнования, которые могли позволить ей поучаствовать в Олимпийских играх в Пекине. По словам девушки, ее политические взгляды нейтральны, и она никогда не высказывала их публично. Лыжница планирует покинуть страну и отправиться в Польшу.

В свою очередь, Дарья Долидович объяснила свое отстранение поддержкой оппозиции со стороны отца — тренера Сергея Долидовича, который выходил на уличные протесты против Александра Лукашенко. Собеседница агентства отметила, что сама не сделала ничего, что могло бы стать оправданием ее дисквалификации.

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Комментарии (5)

Денеб
Усатый лютует.... Всё равно конец придёт..... Рано или поздно.....Как и нашему.....
VKuser54628618
Лукашенизация спорта, увы... Девчонкам Респект!
Свободу Лёхе!
Здесь очень важно, что скажут "наши" Лыжницы! Чемпионки Миров, причём - Олимпийских!) Я бы им доверил но, поскольку в Высоту прыгала.. - не зная Конституции одна девчонка-Женщина, результат - не очевиден! )
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