Белорусских лыжниц отстранили от международных соревнований из-за обвинений в поддержке оппозиции

Белорусские лыжницы — 22-летняя Светлана Андриюк и 17-летняя Дарья Долидович — заявили, что власти республики обвинили их в поддержке оппозиции и отстранили от соревнований. Об этом 11 января сообщает информационное агентство Reuters.
Как утверждают спортсменки, в ноябре прошлого года глава федерации лыжных гонок Александр Дорохович приказал чиновникам отстранить их от участия в международных соревнованиях и национальных сборах.
Уже в декабре Белорусский лыжный союз деактивировал индивидуальные идентификационные номера, необходимые девушкам для участия в соревнованиях, проводимых Международной федерацией лыжного спорта (FIS).
В FIS сообщили, что коды спортсменок действительно значатся в базе данных как «неактивные». На данный момент организация связывается с Белорусской федерацией лыжных гонок, чтобы выяснить информацию по этой ситуации.
Светлана Андриюк рассказала, что из-за решения чиновников она пропустила квалификационные соревнования, которые могли позволить ей поучаствовать в Олимпийских играх в Пекине. По словам девушки, ее политические взгляды нейтральны, и она никогда не высказывала их публично. Лыжница планирует покинуть страну и отправиться в Польшу.
В свою очередь, Дарья Долидович объяснила свое отстранение поддержкой оппозиции со стороны отца — тренера Сергея Долидовича, который выходил на уличные протесты против Александра Лукашенко. Собеседница агентства отметила, что сама не сделала ничего, что могло бы стать оправданием ее дисквалификации.