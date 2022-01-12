Авито отдаст самым внимательным Биг Рашн Приз

Новогодние каникулы закончились, а многие так и не успели вдоволь отдохнуть. Но впереди — празднование Старого Нового года, то есть тема развлечений до сих пор актуальна.

Авито предлагает не скучать на выходных и в компании Большого Русского Босса посмотреть культовые телевизионные шоу в новой современной интерпретации.

— Мы решили пофантазировать на тему классики и актуальных трендов. Вместе с популярными блогерами мы «подарили» уже хорошо известным форматам телешоу вторую жизнь. Эта философия максимально близка нашему бренду — в самой бизнес-модели Авито заложена идея поиска новых возможностей и скрытых ценностей для наших пользователей на платформе. В мини-сериале мы смешали разные стилистики, героев, эпохи и даже гаджеты. В итоге получилось новое исполнение привычной классики в современном формате киношного advent-календаря, — рассказала руководитель направления бренда компании Авито Арина Гиршович.