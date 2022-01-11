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Вышел трейлер нового хоррора Содерберга со сценаристом «Парка Юрского периода» и звездой «Бэтмена»

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В сети 11 января появился трейлер новой картины Стивена Содерберга Kimi, премьера которой назначена на 10 февраля на HBO Max.

Kimi — так зовут голосового помощника, которым пользуется главная героиня Энджела Чайлдс, и который записывает все звуки вокруг для «большого брата». Работая расшифровщицей голосовых аудиозаписей, героиня понимает, что во время одной из них произошло что-то страшное, возможно, убийство, и пытается об этом рассказать. Но работодатели ей не верят, намекая, что у нее самой проблемы психологического свойства.

Автор: IGN/YouTube

Саундтреком к ролику выступает песня Билли Айлиш Bury a Friend. Роль Энджелы исполняет Зои Кравиц, звезда «Меломанки», исполнительница роли женщины-кошки в «Бэтмене», сыгравшая также в фильмах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Люди икс: первый класс», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и других лентах.

Режиссер картины Стивен Содерберг запомнился такими работами, как франшиза про «друзей Оушена», «Эрин Брокович», «Траффик» и сериал «Больница Никербокер». Сценаристом Kimi выступил Дэвид Кепп, ранее работавший над «Человеком-пауком» и «Парком Юрского периода».

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Комментарии (1)

bluxer
Кому как. Мне запомнились Шизополис и Хороший немец.
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