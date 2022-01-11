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«Аэрофлот» возобновляет полеты в Казахстан

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«Аэрофлот» вновь начинает выполнять рейсы в Казахстан. Об этом 11 января сообщается на сайте компании.

С 15 января возобновляются рейсы Москва — Актобе — Москва, с 16-го числа — Москва — Костанай — Москва. С 17 января из российской столицы самолеты начнут отправляться и в Караганду.

«В связи с действующими ограничениями на территории Республики Казахстан рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику. Просим пассажиров следить за актуальной информацией о времени вылета на онлайн-табло на сайте авиакомпании», — подчеркнули в «Аэрофлоте». И напомнили, что рейсы в Нур-Султан возобновлены с 10 января.

В Алма-Ату, Актау и Шымкент самолеты пока отправляться не будут, о восстановлении авиасообщения на этих направлениях обещают сообщить дополнительно.

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Комментарии (6)

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.... кстати.
--- Türkiye назвала организатора беспорядков в Казахстане
... «В Алматы был обнаружен лагерь террористов на три тысячи человек. В ночь на 4 января они собрались в Центральной мечети и провоцировали людей. Некоторые отправились в другие горячие регионы. Этой структурой руководил заместитель задержанного три дня назад председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова — Самат Абиш», — отмечает издание Türkiye со ссылкой на источники в казахстанской администрации. (с) URA
ЕнотПотоскун
С ума сойти, какая радость. Как бы мы без полётов жили. Без казахов нам русским и жизнь не жизнь. А теперь....
Cвифт
.... а тем временем.
--- Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова осталась настолько недовольна сервисом лоукостера «Победа», что обратилась к руководству «Аэрофлота» с просьбой переименовать бюджетную авиакомпанию.
... Каждый год 9 Мая я искренне пытаюсь сделать все, чтобы мы, наши дети, внуки помнили, какой ценой досталась нам Победа! Каждый раз после прохождения регистрации и полета на самолетах компании „Победа“ мне хочется „отмыться“», — написала министр в своем инстаграм-аккаунте.
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