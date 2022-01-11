«Аэрофлот» возобновляет полеты в Казахстан

«Аэрофлот» вновь начинает выполнять рейсы в Казахстан. Об этом 11 января сообщается на сайте компании.



С 15 января возобновляются рейсы Москва — Актобе — Москва, с 16-го числа — Москва — Костанай — Москва. С 17 января из российской столицы самолеты начнут отправляться и в Караганду.



«В связи с действующими ограничениями на территории Республики Казахстан рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику. Просим пассажиров следить за актуальной информацией о времени вылета на онлайн-табло на сайте авиакомпании», — подчеркнули в «Аэрофлоте». И напомнили, что рейсы в Нур-Султан возобновлены с 10 января.

