В Греции задержали подозреваемого в убийстве легендарного киллера Александра Солоника

В аэропорту Греции задержали мужчину, который, по версии властей страны, стоит за убийством известного российского киллера Александра Солоника и его девушки. Тело пары обнаружили вблизи Афин в 1997 году.



Как сообщают местные СМИ 11 января, полицейские арестовали 48-летнего гражданина, предположительно, грузинского происхождения. Силовики остановили его в воздушной гавани после того, как мужчина вышел из самолета, прилетевшего с Кипра.



Александр Солоник — один из наиболее известных российских киллеров 1990-х годов. По данным следствия, на его счету более двадцати убитых криминальных авторитетов. Он трижды сбегал из-под ареста, в том числе из московского СИЗО «Матросская тишина». С 1995-го жил в Греции под именем Владимира Кесова совместно с фотомоделью и победительницей конкурса «Мисс Россия 1996» Светланой Котовой. В феврале 1997-го его нашли задушенным в афинском пригороде. Позже, в мае, в неглубокой могиле обнаружили и его возлюбленную, тело девушки было расчленено. В 2005 году убийцы получили сроки за преступление.

