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Игры кончились. Балтийская таможня собрала из китайского «Лего» три административки

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Конструктор не прошёл Балтийскую таможню и застрял на пути в Петербург. Вместо фирменных наборов и героев вселенной Lego в город везли китайскую подделку.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 11 января, партия из 55,5 тысячи деталей поступила из Китая. В декларации было заявлено, что из Поднебесной везут «игрушки-конструкторы для детей».

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Всмотревшись в фигурки человечков, таможенники запросили представителей Lego. В компании «Лего Джурис» подтвердили, что декларируемая продукция не входит в их линейки.

Конструктор изъят, возбуждены три административных дела о незаконном использовании чужого товарного знака. Санкции части 1 статьи 14.10 КоАП России предусматривают в том числе уничтожение изъятого товара.

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Комментарии (16)

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На усмотрение таможни и курица свиньёй станет.
avtech
эй! таможня! даешь добро?
https://www.detmir.ru/product/index/id/3713560/
avtech
у сотрудников таможни видно хватает денег на покупку настоящего лего, а на детей у которых родители взятки не берут им наплевать
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