Игры кончились. Балтийская таможня собрала из китайского «Лего» три административки

Конструктор не прошёл Балтийскую таможню и застрял на пути в Петербург. Вместо фирменных наборов и героев вселенной Lego в город везли китайскую подделку.



Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 11 января, партия из 55,5 тысячи деталей поступила из Китая. В декларации было заявлено, что из Поднебесной везут «игрушки-конструкторы для детей».