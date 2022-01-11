Игры кончились. Балтийская таможня собрала из китайского «Лего» три административки

Конструктор не прошёл Балтийскую таможню и застрял на пути в Петербург. Вместо фирменных наборов и героев вселенной Lego в город везли китайскую подделку.
Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 11 января, партия из 55,5 тысячи деталей поступила из Китая. В декларации было заявлено, что из Поднебесной везут «игрушки-конструкторы для детей».
Всмотревшись в фигурки человечков, таможенники запросили представителей Lego. В компании «Лего Джурис» подтвердили, что декларируемая продукция не входит в их линейки.
Конструктор изъят, возбуждены три административных дела о незаконном использовании чужого товарного знака. Санкции части 1 статьи 14.10 КоАП России предусматривают в том числе уничтожение изъятого товара.