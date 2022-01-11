КХЛ хочет продолжить сезон, несмотря на эпидемию коронавируса в клубах

Континентальная хоккейная лига склоняется к тому, чтобы продолжить регулярный чемпионат, несмотря на массовые случаи заболевания коронавирусом. Об этом 11 января заявил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов по итогам обсуждения с клубами и Федерацией хоккея России (ФХР).



«Вчера говорили с ФХР, и мы склоняемся к тому, что надо продолжать чемпионат в честной спортивной борьбе. Может, кто-то из клубов постеснялся высказаться пока, так что будем еще опрашивать их. Пока решили, что все, кто готов играть, будут играть. Мы вносим изменения в наше положение по ковиду, оно на согласовании в Роспотребнадзоре сейчас. Мы будем ужесточать меры в плане поведения игроков на аренах, в гостиницах. Понимаем, что это необходимо, чтобы продолжать сезон», – сообщил Морозов.

