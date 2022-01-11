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В Ростове-на-Дону женщина с младенцем заразились «омикроном». Они не были за границей и не контактировали с путешественниками

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В Ростове-на-Дону штамм коронавируса «омикрон» выявили у женщины и ее полугодовалого ребенка, которые в последнее время не бывали за границей и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа. Об этом 11 января сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

«Следовательно, геновариант нового коронавируса «омикрон» уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками», — цитирует его РИА Новости.

В середине декабря стало известно, что 22-летний студент, прилетевший в Ростов-на-Дону из Конго, заражен «омикроном». По словам Ковалева, распространение очага за пределы общежития университета удалось предупредить.

«Фонтанка» писала, что в Центре имени Гамалеи предрекли пятую волну коронавируса из-за «омикрона». По оценкам специалистов, она может прийти в Россию в конце января — начале февраля.

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Комментарии (8)

Cveta
Уже весь декабрь с соплями все ходили. В январе их решили посчитать
ahma
О каждом младенческом насморкe и понос теперь нужно оповещать всю страну?
Денеб
Это что! Тут некоторые невыезжающие не то что омикрон, госизмену легко подхватывают! Уж очень легко вдруг стало изменить Родине.....
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