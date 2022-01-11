В Ростове-на-Дону женщина с младенцем заразились «омикроном». Они не были за границей и не контактировали с путешественниками

В Ростове-на-Дону штамм коронавируса «омикрон» выявили у женщины и ее полугодовалого ребенка, которые в последнее время не бывали за границей и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа. Об этом 11 января сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.



«Следовательно, геновариант нового коронавируса «омикрон» уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками», — цитирует его РИА Новости.



В середине декабря стало известно, что 22-летний студент, прилетевший в Ростов-на-Дону из Конго, заражен «омикроном». По словам Ковалева, распространение очага за пределы общежития университета удалось предупредить.

