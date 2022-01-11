В Петербурге полицейский попался на воровстве у мигранта. Рассчитываться будет пять месяцев

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 января, Бурдилов признан виновным в краже и злоупотреблении должностными полномочиями сотрудника ППС Красносельского УМВД. Суд установил, что вопреки интересам службы он поступил в мае 2020 года, когда во время патрулирования отправил гражданина Узбекистана в УАЗ «Патриот», а сам изучил содержимое его смартфона.

Красносельский райсуд Петербурга приговорил к штрафу теперь уже бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Алексей Бурдилов воспользовался телефоном задержанного, чтобы облегчить его кошелёк.

Иностранец не удалял СМС-оповещения от банка. В последнем его и всех любопытствующих извещали, что на балансе осталось 80 тысяч рублей. Полицейский «отщипнул» от них пять тысяч, которые перевёл на счёт знакомого.



«Бурдилов вину полностью признал», — уточнили в пресс-службе. После случившегося МВД расторгло с ним трудовые отношения.



Фигурант приговорён к штрафу в 140 тысяч рублей. С учётом без малого девяти месяцев под домашним арестом выплатить осталось 100 тысяч. Суд назначил бывшему полицейскому рассрочку на 5 месяцев.

