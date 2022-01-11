В московский храм ворвался мужчина в платье с ножами в руках

Вооруженный мужчина в женском платье ворвался в храм Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово. Об этом 11 января пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя благочинного Рождественского округа Москвы Иоанна Паскевича.



Паскевич уточнил, что инцидент произошел накануне. Мужчину оперативно обезвредила охрана — он не успел никому навредить.



«Был человек вчера в женском платье, но его быстро охрана обезвредила, в больницу его передали. Он остановился — упредил охранник и принял меры, его забрали. Он не успел ни на кого напасть», — уточнил священник.

