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В московский храм ворвался мужчина в платье с ножами в руках

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Вооруженный мужчина в женском платье ворвался в храм Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово. Об этом 11 января пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя благочинного Рождественского округа Москвы Иоанна Паскевича.

Паскевич уточнил, что инцидент произошел накануне. Мужчину оперативно обезвредила охрана — он не успел никому навредить.

«Был человек вчера в женском платье, но его быстро охрана обезвредила, в больницу его передали. Он остановился — упредил охранник и принял меры, его забрали. Он не успел ни на кого напасть», — уточнил священник.

В СМИ сообщалось, что мужчина мог состоять на учете в психоневрологическом диспансере.

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Комментарии (5)

Артист ритуальных услуг
"В московский храм ворвался мужчина в платье" - в храм ворвался батюшка! Звучит!
Ваксер
Прям ворвался. С крыльями и в клубах серы. Но тут охранник в серебре пронзил (вакцинировал) супостата.
Карабас Барабас
Гуню искал...
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