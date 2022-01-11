Дело криминального авторитета Циркача, ловко уходившего от задержаний, добралось до суда

44-летнего жителя Подмосковья Олега Пирогова, известного под кличкой Циркач, обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Как сообщили 11 января в ГСУ СК РФ, расследование его уголовного дела завершено.
По версии следствия, еще в 2011 году «за обвиняемым было признано высшее положение в преступной иерархии — «вор в законе», с криминальным прозвищем Циркач. Он якобы «осуществлял координацию действий организованных групп на территории Московской области, создал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов». Ранее Пирогов был неоднократно судим за кражи, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.
Как писала «Фонтанка», задержать Циркача удалось только в Польше. Когда за ним пришли в Подмосковье, кто-то успел предупредить Пирогова — и тот покинул грузинский ресторан через окно за несколько минут до того, как в заведение ворвались оперативники.
В СК подчеркнули, что сложность при расследовании состояла в том, что практически все свидетели отбывали наказание в колониях или находились в СИЗО. Они «опасались давать показания в отношении действующего криминального авторитета», добавили следователи. Однако им все же удалось собрать достаточно доказательств для передачи дела в суд, который состоится в ближайшее время.